Si è tenuta ieri al Foro Italico la conferenza di chiusura delle Rome Beach Volley Finals, durante la quale sono stati illustrati i numeri di una manifestazione che ha riportato il grande beach volley a Roma a distanza di sei anni nell’ambito di un progetto che vedrà Roma ospitare nuovamente i Campionati Mondiali nel 2021. Numeri che parlano di un torneo innovativo: 80 partite nel tabellone maschile e 77 in quello femminile, oltre 18.500 spettatori, con un incasso che ha superato i 200mila euro. Grande successo anche per il progetto “Good net activations”, ideato dalla FIVB in collaborazione con il gruppo di conservazione marina “Ghost Fishing Foundation” dedito al recupero di reti da pesca dismesse negli oceani di tutto il mondo. Tramite questa attività di riciclo sono state realizzate le reti da beach volley.

