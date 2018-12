Romani esasperati: Navighiamo nella spazzatura

Anche “il II municipio è in emergenza, noi da tempo segnaliamo la situazione dei rifiuti e la necessità di affrontare il problema ma non abbiamo avuto risposte. Serve un intervento improcrastinabile della sindaca” sottolinea all’Adnkronos Francesca Del Bello, presidente del II municipio di Roma. “Con altri presidenti – spiega – avevamo chiesto a fine agosto un consiglio comunale straordinario sul tema e la richiesta è sempre attuale perché la situazione non è cambiata”. “Sono diversi i punti di crisi nel nostro territorio – evidenzia l’assessore all’Ambiente del II Municipio Rino Fabiano – da piazza Bologna ai Parioli passando per San Lorenzo. Cassonetti non svuotati e rifiuti tutto intorno sono presenti nella zona di piazza Bologna, in particolare largo Marchiafava, via Pavia, via Como, via Imperia, via Lucca, viale Ippocrate, e anche in zona Parioli con viale Bruno Buozzi e strade limitrofe”. Non va meglio a San Lorenzo con la raccolta porta a porta: “La zona più in crisi è quella di via dello Scalo di San Lorenzo, via di Porta Labicana e piazza dei Siculi con i portoni invasi dai rifiuti che iniziano ad essere riversati in strada”. Invece, “nel quartiere Africano la situazione sta rientrando”.