Una cabina di regia nazionale, formata da organi del governo centrale, del territorio e da scienziati ed esperti. Misure importanti per chi rischia di perdere il lavoro, impedendo con il sostegno che il depauperamento diventi disperazione. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, in un incontro con la stampa avvenuto nella tarda mattinata di sabato di fronte all’ingresso dell’ospedale Spallanzani, detta le linee di quelle che saranno le azioni della regione, suggerendo anche in che modo la sinergia con le decisioni nazionali possa costituire un effettivo aiuto a una popolazione a cui “dobbiamo far sentire la nostra vicinanza”.

“Nessuno deve sentirsi solo” ha detto infatti il governatore. “Per questo è necessario intervenire per il sostegno all’econonia e alle attività produttive” i cui effetti ricadono sulla popolazione. E “per questo è necessario coordinarci per iniziare a pensare al futuro”. Ma prima, conditio sine qua non, “dobbiamo vincere la battaglia contro la malattia: non ci sarà nessun futuro, nessuna ripresa economica, se non si sconfigge il virus”.

Lancia perciò nuovamente un appello alla popolazione, Zingaretti, chiedendo di non abbassare la guardia, “di continuare a resistere: è una strategia che funziona e continuare a seguire le linee guida dei decreti è importante per venirne fuori”.

Sulla cabina di regia sottolinea come sia importante non arrivare alla data di riapertura “impreparati. Ed è molto positiva la scelta fatta con il presidente Conte e i presidenti di Regione di pensare a una cabina di regia per la ripresa delle attività. Ma lo dico sempre: non ci sarà nessun futuro, nessuna ripresa economica, se non si sconfigge il virus. La prima grande iniziativa economica è abbattere il virus: anche per questo ringrazio ancora gli operatori della sanità, in primo luogo quella della mia regione, che lavorano 24 ore su 24”.







Fonte