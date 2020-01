Mariani: “Europeo? Dipende da lui”

Nicolò Zaniolo ha lasciato Villa Stuart. Il numero 22 giallorosso, dopo l’intervento per la ricostruzione del crociato del ginocchio destro, proseguirà la riabilitazione a casa. Il professor Pier Paolo Mariani, che ha operato il centrocampista della Roma infortunatosi nel corso della sfida di domenica scorsa con la Juve, ha fatto il punto della situazione: “Domenica aveva gli occhi lucidi, per lui è stato un brutto colpo indubbiamente. Oggi era sereno e sorridente e ha scherzato con gli altri giocatori che ha trovato nel reparto di fisioterapia, è molto più motivato e pronto a intraprendere questa fase riabilitativa”.

La domanda più attuale riguarda i tempi di recupero, in particolare se Zaniolo riuscirà a essere a disposizione per il prossimo Europeo. Mariani fa chiarezza ai microfoni Sky: “Io distinguo il protocollo in due fasi: la fase medica dove ho controllo e seguo l’atleta, e poi una fase atletica. Un conto è il ritorno all’attività sportiva e un conto è la performance. Il mio protocollo finisce a tre mesi, io a tre mesi do un calciatore in perfette condizioni con piccoli dettagli da sistemare. Come un meccanico al cliente dà una macchina al cliente quasi pronta. Poi c’è un collaudo dello staff medico che dà quel qualcosa in più che manca per avere una performance perfetta. L’Europeo tra 5 mesi? Io do il giocatore all’area medica dopo tre mesi, poi la riatletizzazione dipende dal giocatore, dalle masse muscolari, da tante altre cose su cui io non intervengo e non faccio previsioni”.

“Aldair giocò fino a 40 anni…”

Il dottore entra poi nei dettagli più tecnici: “Che operazione è stata quella di Zaniolo? Ricostruzione del legamento crociato con riparazioni meniscali. Ora si tende a ripararlo, lui lo aveva rotto ma si lascia un ambiente articolare quanto più normale. Quale tecnica uso nell’autotrapianto? La uso dal ’93 nei professionisti e non mi ha mai deluso. Il primo fu Aldair che poi giocò il Mondiale e che ha giocato fino a 40 anni”. Tra i tanti giocatori curati da Mariani c’è stato anche Totti: “Francesco aveva un atteggiamento ironico romano, Zaniolo non ha quello humor romanesco, ma ha dimostrato grande coraggio. Il giorno dopo mi diceva già “dottò, andiamo”, non vedeva l’ora di operarsi”. E sul rischio ricadute: “Il discorso è complesso, non è legato all’entità del recupero, l’intervento dà la stabilità, poi quello che è necessario è recuperare una serie di meccanismi neuro-motori. Poi è inevitabile che un legamento, come si è rotto la prima volta, si possa rompere una seconda volta”.