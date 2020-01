ROMA – Accompagnato dalla mamma Francesca Costa, dalla fidanzata Sara, dal medico sociale della Roma e dal vicepresidente Mauro Baldissoni, Nicolò

Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai ?? pic.twitter.com/R3pxKy0X2C — Roberto Mancini (@robymancio) January 13, 2020

Mancini: “Forza Nicolò, ti aspetto in campo”

“Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai”. E’ il messaggio di incoraggiamento, affidato a Twitter, che rivolge al giocatore della Roma il ct dell’Italia, Roberto Mancini. Il talento azzurro, dopo l’intervento odierno, proverà a recuperare in tempo per la rassegna continentale che il 12 giugno vedrà l’esordio dell’Italia contro la Turchia all’Olimpico.

Visualizza questo post su Instagram Vi giuro…tornerò più forte di prima. Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: 12 Gen 2020 alle ore 2:12 PST

De Rossi: “Andrò a trovare Zaniolo”

“Zaniolo? Ho saputo, ci sarà tempo per andarlo a trovare. Lo sentirò in privato”. Queste le parole dell’ex capitano giallorosso, Daniele De Rossi, al suo rientro dall’Argentina riguardo allo sfortunato giocatore della Roma vittima ieri sera della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro in occasione della sfida all’Olimpico contro la Juventus. De Rossi è atterrato all’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 7 del mattino con un volo proveniente da Buenos Aires, nei giorni scorsi il centrocampista ha comunicato il suo addio al calcio giocato e al Boca Juniors.

Cataldi: “Ora non esiste maglia, auguri Nicolò”

“Ora non esiste la maglia, posso solo fare gli auguri a Nicolò”. Così Danilo Cataldi, giovane centrocampista della Lazio, dopo il grave infortunio di Zaniolo. “Ho fatto con lui uno stage in nazionale e mi dispiace davvero molto – le sue parole a Radio Anch’Io Sport – Non trovo le parole e gli auguro il meglio. Spero possa riprendere al meglio. Gli avversari forti – conclude Cataldi che il 26 affronterà la Roma nel derby – vanno sempre affrontati in campo”.







Fonte