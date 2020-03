“Sostegno tifosi mi riempie il cuore”

– “Come va il mio recupero? Molto bene, mi sento sempre meglio. Faccio gli allenamenti con le videochiamate, il ghiaccio, le solite cose che facevo a Trigoria”. Nicolò Zaniolo sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio, e approfitta della diretta Instagram sull’account ufficiale della Roma per rassicurare i propri tifosi sulle sue condizioni e per raccontare di come passa il tempo durante l’emergenza coronavirus.

“La mia giornata non è cambiata molto – ha detto ancora Zaniolo – Prima andavo al campo e poi tornavo a casa, dove rimanevo tutto il giorno. Ora rimango a casa, in attesa che questo periodo finisca. Mi manca un po’ andare al campo, in questo periodo cerco su YouTube i miei gol, me li riguardo e mi emoziono, ma bisogna stare tutti a casa per superare questo brutto periodo. Non vedo l’ora finisca per poterci abbracciare tutti”. La vicinanza dei tifosi in un momento così delicato non è mai venuta meno: “Sì, ho ricevuto molti messaggi, mi si è riempito il cuore e voglio ringraziarli tutti. Cosa si prova a segnare e correre sotto la Sud? E’ il sogno di tutti, un’emozione unica. Quando segni ti viene automatico andare sotto la Sud e quando stai lì sei in un mondo tutto tuo”.

“Infortunio? Tolti i punti è iniziata la discesa”

Zaniolo non ha mai pensato di non essere all’altezza: “Se ci sei, significa che ci puoi stare. Ci sono periodi in cui sei meno lucido o meno forte ma poi tiri fuori il meglio e ne vieni fuori. L’anno scorso ho avuto un calo ma poi ne sono uscito bene”. Sul suo infortunio: “All’inizio è stata una bella mazzata. Il primo mese non riuscivo a fare le cose di prima, da quando però ho tolto i punti è iniziata la discesa e ci sono stati miglioramenti di giorno in giorno”. Infine, il centrocampista giallorosso rivela di aver immortalato per sempre il ricordo del suo esordio con la maglia della Roma allo stadio Stantiago Bernabeu col Real Madrid in Champions League: “È stata l’emozione più forte vissuta finora, mi sono fatto anche il tatuaggio con scritto Santiago sul braccio destro, l’ho fatto tre settimane fa, prima della quarantena”.