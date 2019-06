Dopo l’addio, le polemiche. Francesco Totti lascia l’As Roma e il Club risponde per le rime in una lunga nota ufficiale. Per la dirigenza giallorossa, infatti, le dure parole dell’ex Capitano e Direttore tecnico della squadra sarebbero infatti solo una “fantasiosa percezione dei fatti”, per altro “lontana dalla realtà”.

“Il Club – si legge nella nota affidata al sito online – è estremamente amareggiato nell’apprendere che Francesco Totti ha annunciato di lasciare la Società e di non assumere la posizione di Direttore Tecnico dell’AS Roma. Gli avevamo proposto questo ruolo dopo la partenza di Monchi ed eravamo ancora in attesa di una risposta”.

