Tentata rapina in un garage di via Crocco, in zona Ponte di Nona a Roma. Quando un uomo è entrato nel parcheggio è stato avvicinato da un uomo, armato di pistola, che ha tentato di portargli via il Rolex. La vittima ha reagito ed è stata ferita con un colpo di pistola alla mano in maniera lieve. A quel punto il rapinatore è fuggito. Sul caso indaga la polizia.