Dopo lo sgombero, la villa al civico 16 di via Roccabernarda, appartenuta al clan dei Casamonica, è stata assegnata, tramite bando della Regione Lazio, all’Associazione nazionale Soggetti Autistici (Angsa Lazio) costituita da genitori e familiari e tutori di persone con spettro autistico. “Dico grazie con il cuore per chi ha avuto il coraggio di buttarsi in questa avventura – ha detto Zingaretti – Solo qualche anno fa prendere in gestione un bene appartenuto ai Casamonica sembrava utopia. Questi progetti dimostrano che è possibile trasformare i beni mafiosi in beni liberati. Nessuno si permetta di dire che ci sono parti di territorio intoccabili”.

