Il sospetto che nemmeno ieri sera fossero a disposizione gli elementi con cui riscaldarsi il cuore era legittimo. Tale stato d’animo è stato condiviso da molti tifosi. All’incirca tutti quelli che per una partita chiave (ma anche crepuscolare) come Roma-Gent, sedicesimo di Europa League, hanno lasciato a casa la cosa più importante, se stessi, facendo in fondo la scelta più semplice: non sono andati allo stadio. Per un momento cruciale, dopo tanti dolori, soltanto 28 mila persone debbono far riflettere su cosa sia attualmente l’amore per la Roma, un amore contrastato, pieno di spine. La cornice a volte spiega il quadro. Ma forse stavolta valeva la pena soffrire accanto a una squadra così incline alle sofferenze di suo da far quasi tenerezza. E spesso vittima dei guai da essa stessa creati. Per la Roma dalla fragile identità che si vede in questi giorni, vincere senza prendere gol nell’andata di un’eliminazione diretta, anche se siamo soltanto ai sedicesimi, e anche se di misura, è sostanza, è pane per l’anima, sì, l’anima, vale a dire quel motore invisibile che sembrava essersi spento dopo il derby e che già prima della Lazio aveva dato qualche segno di cedimento. E che forse ieri, pur non avendo davanti il Liverpool, ha ridato segni di vita.

La prossima settimana il Gent cambierà ritmo perché non può permettersi altro. La Roma dovrà provvedere a fare altrettanto, ma col suo ritmo interiore, curando la parte invisibile dello sport, i valori del gruppo, l’essere squadra di rango. Stare sul pezzo insomma. Nella speranza che Pellegrini torni in sé. O torni e basta (e già sarebbe qualcosa). Il Gent era arrivato sin qui imbattuto. Non una squadra di fenomeni, ovvio, ma comunque gente solida, abituata a sgobbare e soprattutto consapevole dei propri limiti. Aveva di fronte la Roma. C’era solo da capire quale Roma. Ne è scaturita una partita acida, ma a modo suo grintosa.

La Roma è apparsa caotica ma vitale, Spinazzola e Perez i più presenti, spesso a danno della lucidità, ma è inutile fare i preziosi. Cristante ha lavorato e se necessario ha picchiato, Pellegrini ha prevelentemente latitato, Veretout è andato a strappi mentre Perotti ha pagato lo scadente momento di Kolarov, suo sodale da quella parte. Bene Smalling, Spinazzola e Perez. Sotto porta è accaduto il minimo sindacale sino ai botti (moderati) del finale. Si capiva che il canadese David, dove innescato, avrebbe potuto creare dei problemi alla difesa di Fonseca e infatti s’è visto nel secondo tempo. Così come rapido a centrocampo è parso il capitano belga Odjija-Ofoe (un buon giocatore con movenze alla Desailly). Ma la qualità del Gent non è mai stata alta nel suo complesso e i belgi non hanno mai pressato abbastanza per sfruttare le doti dei suoi sprinter (non male anche l’ucraino Bezus, l’unico che calciava da fuori con cognizione di causa). E’ chiaro, caso mai non si fosse capito, che i disagi giallorossi non sono ancora alle spalle, che l’insicura Roma appena può comincia a tremare, per motivi suoi, forse sconosciuti persino a Fonseca. Ma questo risultato deve dare fiducia. Anche per il campionato. Anche per il Lecce.





Fonte