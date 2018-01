Saranno le indagini della Polfer ad accertare le cause dell’incidente di questa mattina alla stazione Termini: un treno diretto al deposito è uscito dai binari. Per fortuna il mezzo era vuoto e quindi non si sono registrati ulteriori disagi ai passeggeri o al traffico ferroviario. Periti e tecnici stanno procedendo con i rilievi mentre il macchinista è stato già ascoltato.

Il treno, che viaggiava a velocità ridotta, era in manovra di uscita e diretto verso il deposito. Intanto il macchinista avrebbe già riferito di non aver avvertito nessuna anomalia se non quando si è reso conto che le ruote del treno erano uscite fuori dal binario.