Aveva aperto il negozio di barbiere in attesa di clientela, ed esponeva per la vendita un ‘elisir sessuale’. A Roma la polizia ha sanzionato un uomo nigeriano, disponendo la chiusura del locale per 5 giorni. Durante i consueti servizi di controllo del territorio, anche per il rispetto della normativa volta al contenimento della diffusione del Covid-19, gli agenti del commissariato Esquilino hanno notato un’attività di barbiere con la saracinesca e la porta d’ingresso aperte. Entrati per un controllo, hanno constatato che era effettivamente presente il proprietario, cittadino nigeriano di 54 anni, in attesa di clientela.

Fonte