Zappacosta, appena tornato a disposizione di Fonseca dopo un problema al polpaccio e convocato per la sfida di Europa League contro il Wolfsberger, ha riportato in allenamento la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il grave infortunio, come si legge nella nota ufficiale emessa dal club giallorosso, è stato “del tutto fortuito”.

Rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta. Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2019

– Non c’è pace per la Roma, sempre più tormentata dagli infortuni. DavideVisitato questo pomeriggio a Villa Stuart, l’esterno di proprietà del Chelsea si sottoporrà già nelle prossime ore all’operazione che lo terrà fuori 5-6 mesi circa. “Al calciatore va la vicinanza del club, assieme all’augurio di pronta guarigione”, recita ancora il comunicato.

Sta di fatto che la situazione dell’infermeria inizia a diventare pesante, quando la stagione è iniziata da nemmeno due mesi. A limitare le scelte a disposizione di Fonseca, infatti, contribuivano già i recenti forfait di Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan, che ne avranno rispettivamente per due mesi e tre settimane. Come se non bastasse, sono fermi ai box anche Under e Perotti che, infortunatosi alla prima di campionato, sta cercando di bruciare i tempi del rientro per tornare ad allenarsi in gruppo, dopo aver lavorato finora in palestra. Una situazione che costringerà alcuni elementi a fare gli straordinari e che potrebbe dare qualche chance in più a chi, come Pastore, sin qui ha trovato meno spazio.