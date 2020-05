Due anni di reclusione più uno di ricovero in una Rems (le residenze sanitarie per autori di reato affetti da disturbi mentali) per R.N. l’uomo ai domiciliari dallo scorso 31 luglio con l’accusa di stalking contro Giorgia Meloni. E’ la condanna decisa dalla Prima Sezione penale del tribunale di Roma che ha accolto quanto chiesto dal pm Pantaleo Polifemo. Per l’uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente e quindi terminato i due anni di reclusione dovrà stare in una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

