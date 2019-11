Spinazzola

Spinazzola: “Equilibrio è fondamentale”

– “E’ normale che le vittorie portino serenità, ma bisogna sempre stare sul pezzo: basta mollare un attimo, a livello di mentalità e atteggiamento, per tornare a fare una vittoria e un pareggio”. E’ il pensiero di Leonardoche fa il punto oggi sul bel momento della Roma, terza in classifica dopo il successo con il Napoli.

Spinazzola avverte però di non abbassare la guardia. “Ci vuole equilibrio – ha spiegato a Roma Tv il 26enne esterno umbro – Ce lo dice anche il mister da luglio, senza non si va da nessuna parte”. Tra i capitolini guidati in panchina da Fonseca, l’ex Atalanta e Juventus ammette di trovarsi “benissimo. Lo dico continuamente: conoscevo tanti di questi ragazzi, quelli che non conoscevo sono tutti bravissimi. Si sta veramente bene”. Capitolo Var: “Sono favorevole, ma non eccessivamente. In certe situazioni, come il fuorigioco, aiuta. I falli di mano in area? Quello di de Ligt non è mai rigore, sono spizzate imprevedibili. Non si può difendere con le mani dietro, è diverso se il braccio è largo. Non è possibile correre con le braccia dietro la schiena, non è calcio”. Con il tecnico Fonseca il feeling è nato subito: “Il suo gioco è il nostro, ci è subito piaciuto. Kolarov, Florenzi, Zappacosta, Santon e io siamo tutta gente con gamba e propensa ad attaccare. Dopo la gara con il Genoa ci hanno detto che eravamo squilibrati, però non era una questione tattica. Serve un po’ di coraggio: il mister ha voluto correggere delle posizioni – ha concluso Spinazzola – ora siamo più tranquilli in fase difensiva, ma facciamo le stesse cose”.

Niente intervento per Cristante

Intanto sospiro di sollievo per Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso infatti non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. Lo ha annunciato la tv della Roma. L’ex giocatore dell’Atalanta aveva subito il distacco del tendine dell’adduttore destro nella gara contro la Sampdoria. Cristante tornerà in campo a gennaio.

Multa per cori di discriminazione territoriale

Ma arriva anche una brutta notizia in casa Roma: trentamila euro di multa per cori di discriminazione territoriale. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A sugli episodi avvenuti sabato scorso durante la partita tra i giallorossi e il Napoli. Il giudice sportivo, oltre alla multa di 30mila euro, ha disposto nei confronti della Roma anche la diffida ma ha chiesto alla procura “la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio circa l’effettivo settore di provenienza dei suddetti cori, ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti in ordine all’accaduto”. “Sostenitori della Roma – si legge nella nota della Lega Serie A – hanno intonato più volte cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il direttore di gara, al 23′ st, ad interrompere la gara per circa un minuto”. La sanzione è stata attenuata “per il fattivo ed efficace comportamento del capitano della Roma”, dopo il quale non si sono registrati ulteriori cori durante la gara. Squalificato inoltre per un turno il difensore Cetin, espulso nel match di sabato scorso.