Roma sorpresa dalla grandine

(foto Adnkronos)

Una violenta bomba d’acqua con tanto di grandine, vento e fulmini si è abbattuta nel pomeriggio sulla Capitale. In particolare, a Roma Nord, nella zona di Ponte Milvio e Flaminio, si sono registrati fenomeni molto intensi e allegamenti. Per i danni da maltempo, fa sapere Infoatac, la stazione Flaminio della metro A è stata chiusa e poi riaperta, mentre le linee 301-446-911 in direzione esterna da piazzale di Ponte Milvio deviano in corso Francia e via di Vigna Stelluti (chiusa via Cassia nel tratto compreso tra piazzale di Ponte Milvio e piazza dei Giuochi Delfici).