Maxi operazione contro il narcotraffico. Sono 400 i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma che, con il supporto di elicotteri e unità cinofile, stanno eseguendo nel Lazio, in Calabria e in Sicilia un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di 51 persone (50 in carcere e 1 ai domiciliari) appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in grado di rifornire gran parte delle ‘piazze di spaccio’ dei quartieri della Capitale e che aveva costituito una ‘batteria di picchiatori’ appositamente incaricati di attività estorsive per il recupero dei crediti maturati, mediante l’impiego della violenza.

