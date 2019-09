Obiettivo serie A e lotta al razzismo

– Aspettando il rientro dei nazionali, Paulo Fonseca si gode uno degli ultimi arrivati, Chris Smalling, 29 anni e con una grandissima esperienza internazionale. L’ex difensore del Manchester United non ha bisogno di presentazioni: “C’è subito stato sintonia con il mister – le prime parole in conferenza stampa dell’inglese -. Fonseca vuole una squadra che pressa, con difensori aggressivi. È un tipo di calcio che dà responsabilità ai difensori centrali e questo è adatto per dimostrare le mie qualità. È stata una gran bella settimana”.

“La Serie A – ammette Smalling – è sempre stata un obiettivo, per un difensore abbinare i punti di forza del campionato italiano con quello inglese è una grande opportunità di crescita”. Ma ci sono ancora tante cose da migliorare, come la questione razzismo. “È un fenomeno inaccettabile che va estirpato, non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. Occorre cambiare le cose – aggiunte l’ex Manchester United -. Serve un ricambio generazionale, che i giovani si comportino diversamente. È triste che queste cose accadano nei tempi moderni”.

“Vorrei restare a lungo”

Tornando al calcio, Smalling ammette che vorrebbe alzare l’Europa League al cielo con la Roma, lui che già lo ha fatto col Manhester United. “Questa squadra ha tutte le caratteristiche e le possibilità per vincerla. Per me sarebbe fantastico vincere l’Europa League con un club italiano. Ma ora voglio solo pensare alla prossima partita e pensare alla visione del gioco che ha Fonseca. Se a fine stagione arriverà un trofeo ben venga, ma se le cose andranno bene con la squadra e con il club sarò soddisfatto ugualmente. Mi piacerebbe restare a lungo qui”.

“Mai avuto dubbi sulla Roma”

Sono pochi i giocatori che dalla Premier che preferiscono giocare in Italia, ma Smalling non ha avuto dubbi quando è arrivata la chiamata della Roma. “Nella mia vita non voglio avere rimpianti. Quella di giocare in Italia era un’opportunità che non volevo farmi sfuggire. Non vedo l’ora di iniziare. Non ho mai avuto dubbi nell’accettare. Ho sempre sentito parlare bene di questo club e dell’Italia”.