“Roma si deve salvare. Dobbiamo creare una sorta di cordone ‘sanitario’ intorno alla capitale. Scegliamo uomini nuovi, giovani, stimabili e perbene, ma cresciuti nella politica, che abbiano esperienza e che conoscano la macchina amministrativa. Basta con gli improvvisati, con i dilettanti allo sbaraglio. Se avessi 20 anni in meno mi candiderei. Ma non ho più l’età”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’attrice e regista teatrale Simona Marchini, commentando le parole di Massimo Ghini, sull’annuncio di una sua possibile candidatura a sindaco di Roma come provocazione per “svegliare la sinistra”.

Fonte