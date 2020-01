– Dan Friedkin è sempre più vicino alla Roma. Il magnate texano è stato segnalato oggi a Milano assieme al figlio Ryan per chiudere, presso gli uffici dello studio Chimenti, la due diligence, che fa seguito alla lettera di intenti siglata prima di Capodanno. Si tratta del primo passo ufficiale verso il passaggio di consegne della società giallorossa. Gli advisor di Friedkin hanno praticamente concluso la fase di analisi e studio. Per la chiusura e per la firma del contratto preliminare serviranno, però, ancora alcune settimane, a causa della grande mole di documenti. Probabile che il tutto avverrà attorno a metà febbraio. Friedkin e il figlio, che la scorsa settimana erano già stati a Torino, resteranno un altro giorno a Milano e poi partiranno per Londra, dove si trovano gli uffici della AS Roma Uk Branch.