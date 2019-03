Portato nel commissariato Tor Pignattara, dopo una perquisizione per droga questa notte intorno alle 4 e mezza, ha iniziato a dare in escandescenze sfondando a testate e a pugni la parete della sala d’attesa. Invocando l’intervento di un avvocato, il giovane romano ha ripetuto di esser stato sequestrato dagli agenti. Ripreso con il cellulare da un poliziotto, mentre a terra già si accumulava l’intonaco, è stato placato solo grazie allo spray urticante spruzzato da un agente contro il quale già si preparava ad alzare le mani. Al momento di essere accompagnato in ospedale, ha aggredito tre agenti poi refertati con prognosi di 5, 4 e 3 giorni. Finalmente bloccato, è stato arrestato per droga e resistenza a pubblico ufficiale.

