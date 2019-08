Per la difesa restano in pole Rugani e Lovren. Coric va all’Almeria

A sei giorni dalla fine del mercato è ormao chiaro che la Roma deve fare in fretta per sistemare la propria rosa, trovare il centrale difensivo e piazzare gli esuberi che non rientrano nei piani di Fonseca. Stamattina, mentre assisteva all’allenamento della squadra a Trigoria, Petrachi era costantemente al telefono cercando di mandare in porto le trattative più calde. Tra queste c’è quella relativa a Patrik Schick, con l’attaccante che finalmente sembra aver trovato l’accordo con il Lipsia: tra oggi e domani l’operazione potrebbe chiudersi. Ulteriori conferme sul suo addio alla Capitale sono arrivate per bocca del ct della Repubblica Ceca Jaroslav Šilhavý. “La situazione degli attaccanti della nazionale non è l’ideale – ha affermato Šilhavý a isport.cz -. Questa settimana prima del raduno è l’ultima occasione per spostarsi in altri club. Sono in contatto con Schick, so che a breve risolverà la sua situazione. Ha fatto tutta la preparazione e dovrebbe essere pronto a giocare. Tutto potrebbe risolversi prima del raduno, quindi lui dovrebbe essere tranquillo”. Nel frattempo, la Roma ha già trovato il nome del sostituto di Schick: si tratta di Nikola Kalinic, per il quale i giallorossi hanno già trovato l’accordo con l’Atletico Madrid. L’attaccante croato era stato bloccato già nei giorni scorsi da Petrachi, che per arrivare alla stretta finale con i colchoneros vuole però prima attendere la conferma della cessione di Schick. Proprio come farà il ceco con il Lipsia, anche Kalinic dovrebbe a sua volta trasferirsi in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per la gioia di Petrachi, sta per andare in porto un’altra operazione in uscita della Roma. Non è ancora ufficiale, ma Ante Coric è pronto per diventare un nuovo giocatore dell’Almeria. Il centrocampista croato, arrivato lo scorso anno dalla Dinamo Zagabria per 6 milioni, ha svolto questa mattina le visite mediche e si trasferirà nel club andaluso in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il difensore, invece, il direttore sportivo giallorosso continua a lavorare su più fronti. Nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Rugani, anche se il centrale toscano continua a non convincere né tecnicamente né economicamente. Come se non bastasse, la Juventus insiste per inserire nella trattativa anche il baby Riccardi, il talento della Primavera che i giallorossi non vogliono perdere. Non è da escludere allora che nelle prossime ore Petrachi possa fare un nuovo tentativo con il Liverpool per Dejan Lovren, puntando sulla volontà del difensore e sul fatto che ormai è stato estromesso dal progetto tecnico di Jurgen Klopp. Il club capitolino tenterà di evitare l’obbligo del riscatto chiesto dal Liverpool, ma il nodo principale (che aveva fatto saltare la trattativa nelle settimane scorse) rimangono le richieste molto alte del calciatore che chiede un quadriennale con una parte fissa assai onerosa.