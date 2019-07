(di Cristiana Deledda)

Niente più vigili ai sei varchi del Tridentino. Da oggi sono entrati in funzione gli occhi elettronici, pronti a scattare le foto delle targhe di auto e scooter che entrano senza permesso nella zona Ztl A1 del Tridente. Immagini che verranno automaticamente inviate alla polizia locale. Dopo il periodo di pre-esercizio (iniziato il 13 maggio scorso) e slittamenti vari dalle 6.30 di questa mattina, il centro della capitale è ufficialmente off-limits anche per le due ruote. Per chi non è autorizzato scatterà la multa se tenterà di passerà dai sei varchi elettronici, collocati in via di Ripetta, via dei Pontefici, via Condotti, via di Propaganda, via di San Sebastianello e via del Gambero, attivi dalle 6.30 alle 19, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) e il sabato dalle 10 alle 19 (festivi esclusi).

