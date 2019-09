Fonseca esclude Zaniolo, esordio per Mkhitaryan

– Quattro gol, tre pali, almeno altrettante limpide occasioni fallite. Divertendosi, la Roma trova a spese del Sassuolo la prima vittoria in campionato. I giallorossi s’impongono 4-2 dopo aver dominato la sfida per un’ora ma non posso ritenersi del tutto soddisfatti. La squadra infatti ha rischiato davvero troppo di far rientrare in corsa gli avversari dopo essere stata avanti 4-0. Segno che qualcosa sul piano della concentrazione e dei meccanismi difensivi va decisamente ancora rivisto.

Costretto a rinunciare agli infortunati Smalling e Under, Fonseca ha deciso di confermare Mancini al centro della difesa e ha dirottato a destra in avanti Kluivert, inserendo a sinistra l’ultimo arrivato, Mkhitaryan. In mediana, poi, ha fatto esordire Veretout, alzando Pellegrini a fare il trequartista a discapito di Zaniolo. Anche De Zerbi ha dato spazio a due nuovi acquisti, Chiriches e l’ex di turno Defrel, decidendo di tornare al 4-3-3. Gli esclusi, rispetto alla gara con la Samp, sono stati Muldur e Traoré.

Cristante sblocca il risultato

La gara è stata subito un concentrato di episodi ed emozioni: già dopo 2′ Chiffi ha fischiato un rigore per la Roma per una caduta in area di Kluivert dopo una scivolata di Peluso ma, coadiuvato a dovere da Giacomelli al Var, si è giustamente corretto visto che il terzino ospite è intervenuto regolarmente sul pallone. La Roma non si è scomposta e, dopo una bella parata di Consigli su Dzeko, ha trovato comunque il gol del vantaggio (12′) con Cristante che ha anticipato di testa Obiang e Marlon su un angolo dalla destra di Pellegrini e ha infilato il pallone sotto l’incrocio.

Palo di Defrel, Dzeko raddoppia

Il Sassuolo ha provato a reagire ma non è stato fortunato al 16′: un tiro dal limite di Defrel, deviato da Mancini, è terminato sul palo; sulla ribattuta Caputo, in evidente fuorigioco, ha anticipato Berardi, in posizione regolare e ha insaccato inducendo, inevitabilmente, l’arbitro ad annullare. La Roma ha ringraziato e al 19′ ha addoppiato con Dzeko che è piombato come un falco su un cross basso dalla sinistra di Kolarov e ha piegato le mani a Consigli.

Mkhitaryan subito in gol, Kluivert cala il poker

Il Sassuolo si è disunito e ha finito per subire altre due reti di rimessa: il primo (22′) da Mkhitaryan (sinistro sul primo palo su assist di Pellegrini), il secondo (33′) da Kluivert, lanciato solitario verso la porta ancora da un ispirato Pellegrini. La Roma non si è fermato e ha sfiorato per altre due volte, prima della fine del tempo, il 5-0 con Dzeko.

Pali di Pellegrini, Dzeko e Mancini

Capita l’antifona, De Zerbi è corso ai ripari cambiando modulo: da 4-3-3 a 3-4-3 con Toljan piazzato a destra e Locatelli lasciato negli spogliatoi. La Roma è tornata in campo ancora non sazia ma non è stata fortunata. I legni per tre volte le hanno impedito di segnare il 5° gol: prima su un sinistro dal limite di Pellegrini poi su due colpi di testa, di Dzeko e Mancini.

Berardi fa doppietta

E’ andata meglio, invece, a Berardi che, tra un palo giallorosso e l’altro, ha trovato nella traversa al 53′ un valido alleato per battere Lopez con una magnifica punizione a giro da 25 mt. Il Sassuolo ha iniziato a crederci e, dopo aver sfiorato il bersaglio con un destro da fuori di Caputo, ha segnato di nuovo (72′) con Berardi, da stasera nuovo capocannoniere del campionato: sinistro a fil di palo su centro di Duncan e velo di Caputo.

Il Sassuolo sfiora il 4-3 nel recupero

La Roma non ha tremato, ha continuato a insistere e, grazie all’innesto di Zaniolo, ha tratto nuova linfa: il giovane talento azzurro ha prima impegnato a terra Consigli con un tiro-cross poi ha pennellato un pallone al bacio per la testa di Pastore, subentrato a Pellegrini, che da due passi a porta vuota non ha trovato lo specchio. Il Sassuolo ha tentato fino in fondo a riaprire il match ma non c’è riuscito per poco con Traoré, entrato nel finale, e Caputo. Per la Roma un campanello d’allarme che sarà bene non trascurare.

ROMA-SASSUOLO 4-2 (4-0)

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi (28′ st Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini (39′ st Pastore), Kluivert (27′ st Zaniolo); Dzeko. (63 Fuzato, 83 Mirante, 15 Cetin 5 Juan Jesus, 18 Santon, 42 Diawara, 48 Antonucci, 19 Kalinic. All.: Fonseca.?

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso (25′ st Muldur); Duncan (39′ st Traorè), Obiang, Locatelli (1 st Toljan); Defrel, Berardi, Caputo. (56 Pegolo, 64 Russo, 44 Ghion, 18 Raspadori, 19 Romagna, 64 Russo, 33 Tripaldelli, 77 Kyriakopoulos, 36 Mazzitelli, 7 Boga). All.: De Zerbi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Reti: 12′ pt Cristante, 19′ pt Dzeko, 22′ pt Mkhitaryan, 33′ pt Kluivert, 8′ e 28′ st Berardi.

Angoli: 8-2 per la Roma.

Recupero: 3′ e 3′.

Ammoniti: Pellegrini, Obiang, Toljan.

Spettatori: 34.407.