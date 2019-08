Per Schick duello Lipsia-Schalke. Kalinic si avvicina

Mentre nella Capitale è già partito il countdown per l’atteso derby con la Lazio di domenica, la Roma corre contro il tempo per cercare di sistemare una rosa che continua ad avere i contorni di un cantiere aperto. L’arduo compito è nelle mani di Petrachi, che in queste ore (sui social e sulle radio romane) è finito sul banco degli imputati con l’accusa di aver atteso troppo per acquistare il difensore centrale richiesto a più riprese da Fonseca, ancor più indispensabile dopo i tre gol incassati contro il Genoa. Il direttore sportivo giallorosso, che ha deciso di affidare a Morgan De Sanctis la delega del settore giovanile, continua a lavorare su due fronti. Da un lato c’è la trattativa con la Juventus per Daniele Rugani, per il quale si registra una fase di stallo che rischia di prolungarsi per qualche altro giorno. Dall’altro c’è il ritorno di fiamma con Dejan Lovren, esperto centrale croato che a quanto pare Fonseca stima più del difensore italiano. Secondo il Sun, la Roma avrebbe recapitato al Liverpool un’offerta per un prestito con diritto di acquisto da 15 milioni di sterline, circa 16,5 milioni di euro. Il quotidiano britannico ricorda come Petrachi avesse già discusso dell’operazione con la dirigenza dei Reds, che però nelle scorse settimane era inamovibile nella richiesta di 25 milioni. A far sbloccare la trattativa sarebbe stato il consenso alla cessione del tecnico Jurgen Klopp, il quale avrebbe comunicato a Lovren che nelle gerarchie di quest’anno si trova dietro a Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, il Lipsia è vicinissimo alla chiusura per Patrik Schick ma nelle ultime ore si è inserito anche lo Schalke 04: tutto lascia pensare, però, che il ceco sia molto più vicino alla squadra della Red Bull. Lo confermano del resto anche le parole pronunciate dal tecnico tedesco Julian Nagelsmann che oggi si è spinto a dichiarare: “Schick mi piace, lo volevo già ai tempi dell’Hoffenheim, poi non se ne fece nulla. Il mercato è aperto fino a lunedì”. Mentre si avvicina anche la cessione di Defrel, conteso da Cagliari e Sampdoria, Petrachi ha individuato in Nikola Kalinic il vice-Dzeko da regalare a Fonseca. Il ds ha trovato l’intesa sia con l’attaccante croato (per un ingaggio da due milioni a stagione) sia con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8 milioni di euro. La speranza di Petrachi è che l’ex attaccante della Fiorentina e del Milan possa arrivare già questa settimana per essere il prima possibile a disposizione di Fonseca. Nel frattempo, in vista del derby, Cengiz Under ha confessato l’entusiasmo che gravita attorno alla stracittadina. “L’importanza di questo derby è evidente per tutti a Roma, e anche per noi – ha l’esterno turco a Sky –. Faremo del nostro meglio. Metteremo in campo tutte le nostre forze per cercare di portare a casa il risultato”.