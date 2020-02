ROMA – Gianluca Mancini, Jordan Veretout e Carles Perez sono a tutti gli effetti calciatori della Roma. In un colpo solo, infatti, la società giallorossa ha riscattato i tre giocatori rispettivamente da Atalanta, Fiorentina e Barcellona per una cifra vicina ai 40 milioni senza bonus.

Il futuro della Roma

Per Mancini, arrivato pagando 2 milioni il prestito, la Roma ha versato nelle casse bergamasche altri 13 milioni. A questi si potrebbero aggiungere bonus fino a 8 milioni. Discorso simile per Veretout: a giugno scorso un milione, ora la società di Commisso ne ha ottenuti altri 16 nonché un futuro corrispettivo che può arrivare a 2 milioni. E poi uno degli ultimi arrivati, Carles Perez: l’impatto positivo ha convinto Petrachi a esercitare il diritto di riscatto pari a 11 milioni. I blaugrana ne avranno altri 4,5 di bonus in base ai risultati sportivi.

Il bilancio piange: -87 milioni

Intanto il consiglio d’amministrazione della Roma ha approvato la relazione finanziaria relativa all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio sociale 2019-2020. La perdita di gruppo al 31 dicembre 2019 è pari a 87 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,7 milioni di euro del primo semestre del precedente esercizio. In particolare, spiega la nota del club giallorosso, il semestre è caratterizzato dalla partecipazione all’Europa League, che ha generato proventi significativamente inferiori rispetto a quelli ricevuti per la partecipazione alla Champions League nel primo semestre del precedente esercizio, da minori proventi per sponsorizzazioni, e minori plusvalenze realizzate nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti. Il totale ricavi al 31 dicembre 2019 è pari a 94,6 milioni di euro, rispetto a 134,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018. La flessione registrata rispetto al primo semestre del precedente esercizio, pari a 40,2 milioni di euro, è dovuta anche in questo caso principalmente alla partecipazione all’Europa League, in luogo della più redditizia Champions. L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2019 è pari a 264,4 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 220,6 milioni di euro al 30 giugno 2019 (l’incremento è quindi di 43,8 milioni).



No comment sul passaggio societario



Nessuna indicazione invece riguardo al passaggio di proprietà da James Pallotta al Gruppo Friedkin, se non un riferimento al comunicato emesso lo scorso dicembre su richiesta della Consob in cui si parlava di “contatti in corso con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in Neep Roma Holding S.p.A. e nelle sue società controllate, inclusa A.S. Roma S.p.A”. I contatti sono andati poi avanti nelle successive settimane ma l’attesa firma del preliminare d’acquisto ancora non arriva. Le parti sono al lavoro negli Stati Uniti per ultimare le verifiche finanziarie e legali propedeutiche all’accordo.







