Rinviati a giudizio l’ex ad di Ama Giovanni Fiscon e l’ex dirigente della municipalizzata dei rifiuti, Marco Casonato, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sull’appalto legato alla gestione dei cassonetti gialli per il recupero degli abiti usati. Le accuse sono abuso di ufficio e turbativa d’asta. A processo anche gli allora vertici delle due cooperative Sol.co e Consorzio Bastiani, che, secondo l’accusa, sarebbero state favorite, fra cui figura Mario Monge, già condannato a un anno e 4 mesi in primo grado in un filone dell’inchiesta Mafia Capitale per la vicenda dell’appalto Cup in Regione.

Fonte