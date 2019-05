È stata avvicinata, minacciata e rapinata: momenti di paura per Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, il giovane talento giallorosso già convocato per il raduno della Nazionale a Coverciano per preparare le partite contro Grecia (8 giugno) e Bosnia (tre giorni più tardi).

La donna era in viale dell’Aeronautica all’Eur questa mattina intorno alle 10 quando due uomini in moto con il casco si sono avvicinati minacciandola. Senza esitare ha consegnato il Rolex, i soldi e le chiavi della macchina che però i due banditi non hanno portato via.

Già in aprile la mamma del calciatore era stata derubata dell’auto, una Bmw, ma i malviventi qualche giorno dopo l’avevano riportata sotto casa del giocatore.

Non appena si sono allontanati sulla moto è scattato l’allarme. I carabinieri della compagnia dell’Eur hanno avviato le indagini per rintracciare i figgitivi. Secondo le informazioni riferite dalla mamma del giocatore si tratta di due “ragazzi italiani”.

“Mia mamma per la seconda volta ringrazia – ha scritto in un commento su Instagram il giocatore – chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose… poi non lamentatevi”.