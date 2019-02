Sette anni. È la condanna inflitta ad Antonio Casamonica, accusato di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso, per aver partecipato al pestaggio e alla distruzione del Roxy Bar di via Barzilai, bersaglio il giorno di Pasqua di un raid di esponenti del clan che pretendendo di essere serviti per primi, hanno aggredito e picchiato una ragazza disabile, il barista romeno e poi hanno distrutto il locale. Per l’uomo, l’unico ad avere scelto il rito ordinario, il pm Giovanni Musaró aveva auspicato una condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione.

Roma, il bar della Romanina dopo il raid di Pasqua dei Casamonica

Le altre tre persone che hanno preso parte al pestaggio hanno scelto di essere giudicate con rito abbreviato e sono già state tutte condannate, col riconoscimento del metodo mafioso nell’ottobre scorso.

Roma, il raid dei Casamonica nel bar: botte a una disabile e al barista in riproduzione







