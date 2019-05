Una ragazza 21enne di origine africana ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di persone fuori da una discoteca a Roma vicino allo stadio Olimpico. Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La giovane, soccorsa da alcuni passanti, è stata poi portata dai medici del 118 in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza sessuale. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Maria Monteleone. Sul caso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo mentre gli investigatori hanno avviato le indagini passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

