“Nostra la storia, nostre le lotte”: con questo motto l’onda arcobaleno si prepara a invadere le vie di Roma sabato prossimo. Un gay pride che si preannuncia storico, e non solo per gli anniversari che quest’anno celebra: 50 anni dai moti di Stonewall e 25 dal primo Roma Pride, ma perché promette di trovare nuova forza per supportare la battaglia a difesa dei diritti delle persone Lgbti+ contro la deriva oscurantista. Forza che si declina in ironia nel video inno della parata. Il brano di Raffaella Carrà ‘Adios Amigo’ diventa una parodia: il duo di drag queen Karma B dà voce e anima un ‘Adios Salvini’ che cita i politici Fontana, Meloni, Di Maio, Pillon e lo stesso vicepremier (appaiono con tanto di ombretto, rimmel e rossetto). Da un festoso balcone appare lo striscione: “contro l’odio, cuori e porti sempre aperti” e nel ritornello finale l’annuncio che sarà realtà nel fine settimana: “Ciao, ciao… l’arcobaleno le vostre idee travolgerà”.

