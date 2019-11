“Assist come un gol”

“L’arrivo di Fonseca è stato molto importante, il rapporto che ha con i giocatori mi ha aiutato molto, mi ha fatto spingere e allenare molto meglio. Un atleta non gioca solo con il fisico ma anche con la testa: sono in un bel momento”. Javier Pastore si gode il suo miglior periodo da quando è approdato nella Capitale. Merito di una condizione fisica ritrovata (“credo di essere all’80-90%. Ho giocato sei partite di seguito ogni tre giorni e questo mi fa capire di stare bene”) e soprattutto di Paulo Fonseca che gli ha dato grande fiducia.

La ciliegina sulla torta per Pastore sarebbe il ritorno al gol, ma il 30enne argentino non ne fa un problema: “Ultimamente ho tirato tanto in porta e la palla non è entrata. Ci proverò, speriamo che arrivi presto così mi sblocco e gli altri poi arrivano da soli – confida -. Non è che vivo per il gol, però è una cosa che quest’anno mi piacerebbe cominciare a fare. Quando segni la voglia e l’autostima crescono tantissimo e ti aiutano a fare migliori prestazioni. Anche se per me un assist è paragonabile a un gol, provo la stessa soddisfazione”. Parole al miele per Zaniolo: “È molto forte, si vede già in allenamento, e ora ha cominciato a segnare. È un bravo ragazzo e sinceramente può diventare un fenomeno se continua a lavorare così. Non deve distrarsi da quello che si dice di lui perché poi si può perdere la testa, pensare di aver fatto già tanto e invece c’è ancora tanto di dimostrare”. E a quei tifosi che ancora non sono soddisfatti dal suo rendimento, l’ex Palermo risponde: “È giusto perché se hanno seguito la mia carriera sanno che posso dare molto di più. È uno stimolo importante per continuare a lavorare e migliorare. Senza lo stimolo dei tifosi saremmo una squadra piatta, e invece sinceramente questa squadra vuole arrivare in alto e migliorare in tanti aspetti”.

Buone notizie su Mkhitaryan e Pellegrini

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria (e già questa di per sé è una notizia). Nell’allenamento di giovedì mattina, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha potuto dare il bentornato a Lorenzo Pellegrini e a Henrikh Mkhitaryan. I due centrocampisti, assenti dalla partita contro il Lecce, sono tornati ad allenarsi in gruppo: probabile una loro convocazione nel match contro il Brescia dopo la sosta. Ha invece lasciato il ritiro dell’Italia Mancini per un affaticamento muscolare, ma le sue condizioni (come quelle di Spinazzola) non impensieriscono lo staff sanitario giallorosso.