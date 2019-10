ROMA – La Roma è avvelenata per la direzione di gara di Massa. Nel mirino dei giallorossi il gol annullato a Kalinic al 90′ per un presunto fallo sul difensore del Cagliari Pisana. Da Boston il presidente James Palotta ha twittato: “Non so che partita abbia visto rispetto a me. Incredibile, è successo ancora una volta. Stanco di questo schifo che ci costa le partite. Troppe volte quest’anno”.

Paulo Fonseca per la rabbia ha rimediato anche il cartellino rosso per essere andato a lamentarsi a brutto muso con il direttore di gara in mezzo al campo al fischio finale: “Ho meritato l’espulsione. Non c’è dubbio su questo”, dice pentendosi per il suo comportamento. “Allo stesso tempo però dico che l’arbitro ha avuto un comportamento inspiegabile. “Il fallo di Kalinic non esiste. Dopo il gol ha parlato con un giocatore del Cagliari e gli ha detto che non era fallo. Perché ha cambiato idea? Fa con la mano il gesto per dire che non è fallo. Dopo ha consultato il Var o no? La questione è questa. Il giocatore lo chiama e l’arbitro dice ‘no’…”. La Roma torna a casa con un punto dopo aver disputato comunque una buona partita: “Sì, è un peccato perché abbiamo giocato bene. Non abbiamo concesso occasioni al Cagliari. Abbiamo dominato e creato tante occasioni. Ma questo è il calcio e dobbiamo accettare le circostanze”.

Sick and tired of this crap costing us games. Too many times already this year https://t.co/0QLAPCXluV — Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 6, 2019

Petrachi: “Massa indisponente”

Duro con Massa anche il ds Gianluca Petrachi: “Siamo molto, ma molto amareggiati. Non è da questa settimana che subiamo torti. Questo è un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro. Oggi l’atteggiamento del direttore di gara è stato indisponente e ha creato problemi sin dai primi minuti. Diawara a inizio gara ha preso nettamente il pallone ma l’arbitro ha fischiato un fallo dal limite in favore del Cagliari”.



“Il gol di Kalinic era più che regolare”

Per Petrachi è stata un’ingiustizia annullare il gol di Kalinic al 90′. “Il gol è più che regolare. Ha rubato il tempo al loro difensore, che non va a terra per colpa del presunto contatto con il nostro attaccante. Il cagliaritano cade poi per il contatto con Olsen. Il calcio è un gioco maschio, non siamo a teatro. Trovo assurdo annullare un gol del genere: se vedono quanto è successo in Inghilterra si mettono a ridere. Oltretutto l’arbitro non è andato nemmeno a vedere al Var l’episodio. C’è qualche cosa che mi sfugge e ci sono già troppi torti arbitrali contro la Roma”, prosegue Petrachi. “Le nuove regole dicono di non fischiare, di aspettare e poi, caso mai, di andare a rivedere le immagini al Var. L’errore tecnico è fischiare il fallo subito. Stiamo commentando una partita di calcio, che a mio avviso è stata falsata da uno, anzi da più errori tecnici commessi dall’arbitro”, conclude il ds della Roma.





