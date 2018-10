Roma, out Perotti e Karsdorp

(Fotogramma/Ipa)

Brutte notizie per il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in vista dell’impegno di campionato con la Spal. Non saranno disponibili sia Diego Perotti che Rick Karsdorp. L’argentino è alle prese con una lesione al soleo del polpaccio sinistro che lo costringerà a stare fermo per almeno tre settimane, mentre l’olandese ha accusato una lesione al retto femorale sinistro e dovrà stare lontano dai campi per una decina di giorni. Hanno proseguito con il lavoro personalizzato, invece, De Rossi, Pastore e Kolarov, mentre i nazionali di ritorno dai vari impegni hanno svolto una seduta d’allenamento individuale.