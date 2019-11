Ancora fiamme alla libreria Pecora elettrica in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Le fiamme sono divampate alle 3 circa e avrebbero danneggiato completamente gli interni del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia casilina e i vigili del fuoco che hanno rinvenuto liquido infiammabile nei locali.

La libreria avrebbe riaperto i battenti domani, dopo mesi di chiusura dovuti a un altro incendio di origine dolosa avvenuto il 25 aprile scorso. Indagini in corso. Il 9 ottobre era stata data alle fiamme Cento55, la pizzeria di fronte. Spegnendo, di fatto, le uniche due luci accese di sera in quel tratto di via. “Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni – ha detto a Repubblica, il titolare Valerio Pasqualucci. “Sembra che aspettino solo che ci sia un morto. Quando ci sarà, interverranno”

Nel quartiere popolare di Centocelle, incastonato tra il parco del Forte Prenestino e la Palmiro Togliatti, la libreria-caffé, è subito diventata un punto riferimento per tutti i residenti. Per il lavoro svolto con il comitato di quartiere nella riqualificazione del parco antistante. E per essersi posto come luogo sempre aperto e pieno di vivacità culturale. Capace di offrirsi come spazio libero di coworking, così come di organizzare centinaia di eventi.

Dalle presentazioni di libri per bambini agli spettacoli teatrali dedicati alla Resistenza, incontri dedicati a tematiche di genere e all’antifascismo. Tanto che, dopo il primo incendio doloso, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 aprile, era scattata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare i proprietari nella ricostruzione. Con una campagna di crowdfunding, ma anche e, soprattutto, con decine di iniziative, che hanno visto mobilitarsi anche i negozianti e gestori di locali della zona, diffuse nel quartiere e non solo. “È commovente, aveva raccontato a Repubblica, uno dei due proprietari, Danilo Ruggeri. “Ci stanno trasmettendo la carica per tornare più forti di prima”.

Tantissimi gli attestati di solidarietà arrivati anche dal mondo della cultura, da Gipi a Michela Murgia che, del rogo di libri, ha parlato anche durante l’ultima, contestatissima, edizione del Salone di Torino. E, ora, alla vigilia della riapertura, ancora un dramma. “L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto”.

Non tardano ad arrivare reazioni nel mondo politico romano. A partire dallo stesso Nicola Zingaretti che si affida a Twitter “La Pecora Elettrica è un luogo di cultura e aggregazione. Stanotte è stato dato alle fiamme dopo l’incendio dell’aprile scorso. Ai proprietari dico di tenere duro e lottare per restituire a Roma la bellezza e la passione del loro impegno sociale”. A cui fa eco, sempre su Twitter, la sindaca Virginia Raggi: “Inquietante l’ennesimo rogo alla libreria la Pecora Elettrica a Roma. Se fosse confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza”. Solidarietà che arriva anche da Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria: “Tanto nobile la visione ed il progetto di chi anima La Pecora Elettrica, quanto vile chi mette al rogo libri, idee ed impegno sociale”.

“Un attacco gravissimo”, lo definisce la senatrice del Pd Monica Cirinnà: “In una Roma allo sbando, esistono persone meschine e immensamente spaventate dalla libertà e dal coraggio di chi crede che la cultura sia l’unico vero antidoto a tutti i fascismi. Non passeranno”. Dello stesso avviso anche Cecilia Strada:

“La violenza fascista attacca i luoghi di cultura perché la cultura rende gli uomini liberi”. Così come Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia: “Libro rinvia a #libertà. E chi ha paura della libertà incendia le librerie”, scrive su twitter.

Si affida a Facebook la la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “L’ennesimo atto vigliacco a danno di uno spazio che ha animato Centocelle negli ultimi anni e che dopo la bomba del 25 aprile, assieme al quartiere, ha cercato di ripartire”

“Non possiamo non notare come si scelga di intimidire delle persone che fanno attività proprio in quella parte di Centocelle che sta vivendo il maggior momento di sviluppo, sia culturale che economico”, scrivono la consigliera del Pd alla Regione Lazio Marta Leonori, la consigliera capitolina Ilaria Piccolo e il segretario Pd V Municipio Riccardo Vagnarelli. Durissimo Gianluca Peciola, Movimento Civico per Roma: “È urgente un vertice sulla criminalità e la mafia a Roma”





