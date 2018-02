Roma, nonno stalker perseguita la ex

Stalker a 84 anni perché non si rassegna alla fine della relazione con la ex. Un anziano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cecchina (Roma) per incendio doloso e atti persecutori.

Lo scorso 17 gennaio le fiamme provenienti da un appartamento al primo piano di una palazzina di via Francia, a Cecchina, avevano fatto temere il peggio per gli inquilini del condominio che, allarmati, avevano chiamato i vigili del fuoco. A distanza di qualche giorno, per quell’incendio, i carabinieri della stazione di Cecchina hanno denunciato un 84enne della zona, vedovo, che quella notte aveva lanciato una tanica di liquido infiammabile contro una porta finestra dell’abitazione di una coetanea.

Come ricostruito dai carabinieri, il gesto era legato a una relazione sentimentale tra i due, che durava da svariati anni e che, ad un tratto, la donna aveva deciso di interrompere. L’uomo, non rassegnandosi, aveva iniziato a seguire la sua amata con appostamenti e pedinamenti tanto che lei era costretta spesso a rifugiarsi a casa dei figli.

La sera del 17 gennaio però l’uomo aveva deciso di spingersi oltre, tentando di dar fuoco all’abitazione della donna che, fortunatamente, in quel momento non si trovava in casa. In via precauzionale, all’anziano sono stati sequestrati due fucili, con relativo munizionamento, che deteneva regolarmente.