(di Silvia Mancinelli) – Nel film “Come un gatto in tangenziale” impersonano Sue Ellen e Pamela, gemelle cleptomani mantenute dalla sorella Paola Cortellesi. Nella vita reale Alessandra e Valentina Giudicessa, 40 anni compiuti a giugno scorso, sono state condannate oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma a un anno di reclusione e 200 euro di ammenda, applicata la recidiva. Sì perché le due, già fermate con l’accusa di aver rubato diciotto vestiti in un negozio di viale Europa, all’Eur, e poi sorprese mentre tentavano di rubare il portafogli a un’anziana in un supermercato, il 16 aprile dello scorso anno erano state denunciate per aver rubato due paia di occhiali del valore di 250 euro in un negozio di viale Giulio Cesare.

