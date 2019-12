“Ieri si è verificato un nuovo fatto increscioso all’aeroporto Leonardo da Vinci. Questa volta la vittima è uno dei nostri vigili che stava eseguendo i controlli antiabusivi“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Intorno alle 18.30 di ieri – prosegue il sindaco – il nostro vigile in servizio in aeroporto si è accorto che un titolare di licenza NCC stava proponendo i suoi servizi ad una coppia di turiste. A quel punto, l’agente ha seguito l’uomo che, accortosi della situazione ha caricato in fretta e furia le valige delle due donne, già a bordo, è salito in auto e ignorando il vigile che bussava al suo finestrino intimandogli di fermarsi, ha messo in moto e sgommando è partito”.

