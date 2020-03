Mourinho e le pressioni

– Sarà tra i nodi da sciogliere del mercato romanista, con la società chiamata a decidere se riscattarlo o meno dall’Arsenal. Nel frattempo, Henrikh Mkhitaryan sta cercando in tutti i modi di recuperare il tempo perduto a causa degli infortuni, mettendo in mostra il suo talento nelle occasioni concesse da Paulo Fonseca: “Ho scelto la Roma per ricominciare a divertirmi – ha raccontato in un’intervista rilasciata al canale Youtube Yevgeny Savin – e vogliamo chiudere nelle prime quattro posizioni. Avevamo anche l’obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia, ora speriamo di andare il più lontano possibile in Europa. Il trasferimento? Due ore dopo la partita di inizio settembre con l’Arsenal mi ha chiamato Mino Raiola, dicendo di prendere il primo volo per Roma. Tutto è successo molto rapidamente, a 30 anni non hai più tempo da perdere”.

A Mkhitaryan piace l’ambiente di Roma: “La pressione non è un problema per me. Non per una questione di età, ma perché ho giocato in club come il Manchester United e l’Arsenal. Le persone in Italia vivono per il calcio, per me è grandioso che sia così. Il mio obiettivo è continuare a giocare fino a quando avrò 37 anni, non so cosa succederà e se sarò fisicamente in grado di andare avanti per così tanto tempo ma voglio giocare ai massimi livelli il più a lungo possibile”. L’armeno fa poi il punto su alcuni suoi ex tecnici: “Klopp è un amico, un padre, un fratello. Quando ho lasciato il suo Dortmund ho realizzato che avevo iniziato a capire davvero il calcio. Mourinho un giorno mi disse che la stampa lo criticava a causa mia, gli risposi che non era questo il mio obiettivo, ma in quella stagione avevano paparazzi ovunque ed eravamo controllati e osservati a ogni passo. Sicuramente è stato l’allenatore più difficile che ho avuto, un vincente di natura, che vuole solo vincere. Abbiamo avuto conflitti e divergenze, voleva che mi allenassi di più, lui era sempre insoddisfatto”. Proprio Mourinho, ora alla guida del Tottenham, “spaventa” la Roma in vista dell’estate: il manager portoghese avrebbe messo Chris Smalling in cima alla lista dei desideri per il prossimo mercato e potrebbe convincere il Manchester United a cederlo senza neanche discutere il riscatto con la Roma.