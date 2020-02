Fonseca pronto a riportare Mancini a centrocampo

– Scossa da un’inizio di 2020 choc (5 sconfitte in 8 gare ufficiali con una media di 2 gol a partita subiti), disorientata dalle parole su mercato e passaggio di proprietà del ds Petrachi (che in società non sono state del tutto condivise) e distratta dall’imminente closing del tycoon texano Dan Friedkin, la Roma prova a prepararsi per la delicata trasferta di Bergamo in cui si gioca quasi tutta la stagione. Una sconfitta sabato sera significherebbe, in pratica, addio alla Champions visto i giallorossi, di fatto, si ritroverebbero a 7 punti di distanza dal 4° posto (l’Atalanta, a pari punti, sarebbe avanti anche negli scontri diretti, ndr).

Fonseca lo sa e per questo sta meditando di fare un passo indietro: probabile che torni a utilizzare Mancini a centrocampo , come già successo dopo l’infortunio a Cristante. Il tecnico portoghese pensa di rivedere il suo amato 4-2-3-1 tramutandolo in un più accorto 4-1-4-1 in cui dovrebbero ritrovare spazio Fazio al centro della difesa, Bruno Peres e Spinazzola sulla fasce (a discapito di Santon e Kolarov). Probabile anche che cambino gli esterni in attacco: a destra è in rampa di lancio Carles Perez, considerato il momento d’appannamento di Under, mentre a sinistra Mkhitaryan dovrebbe vincere il ballottaggio con Perotti e Kluivert.

Mkhitaryan: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

Proprio l’armeno, rientrato contro il Bologna, prova, dall’alto della sua esperienza, a risollevare i compagni: “Dobbiamo essere pronti a prenderci le nostre responsabilità. Dovremo farci trovare pronti fisicamente e mentalmente, senza pensare alla criticità del momento perché ci potrebbe mettere addosso troppa pressione. Sappiamo bene quanto è importante la gara con l’Atalanta. Dobbiamo dare tutto per vincere anche se non sarà facile. Sarà comunque una gara diversa rispetto all’andata (vinta 2-0 dai nerazzurri, ndr)”. Per Mkhitaryan c’è solo un modo per uscire dalla crisi: “Dobbiamo lavorare seriamente, credere in noi stessi e fare di tutto per vincere le prossime gare. È meglio dimenticare le partite giocate ed essere più concentrati e freschi nella testa per gli impegni che arrivano”.

“Mi sento meglio, voglio produrre più gol e assist”

In questa stagione l’armeno ha totalizzato appena 541′ in 10 partite, realizzando 4 reti. Tante se si pensa allo scarso impiego: “E’ vero ma non basta”, sottolinea l’ex Arsenal. “Purtroppo sono stato frenato dagli infortuni ma ora mi sento meglio. Mi spiace essere mancato in alcune occasioni, come nel derby o contro la Juve, ma non è dipeso da me. Ho lavorato tanto per ritornare. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra: fare più gol e assist. Col Bologna avrei preferito non segnare, ma vincere la partita. Per me conta di più la squadra che i risultati individuali. Sarebbe stato meglio prendere i tre punti e salire in classifica”.