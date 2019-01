Un pacco sospetto è stato rintracciato nell’ufficio economato della sede di Autostrade per l’Italia a Roma. Sul posto gli artificieri. All’interno della busta, recapitata poco fa, sono state trovate 15 cartucce di fucile esplose e legate a gruppi di tre Su ogni gruppo ci sono scritti dei nomi, tra cui quelli di Benetton e dell’amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci.

L’ad di Autostrade, la società sotto accusa per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto, è stato assolto l’11 gennaio nel processo in cui era imputato per l’incidente del 2013 ad Avellino che provocò la morte di 40 passeggeri di un pullman.