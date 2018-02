– Il Milan prosegue la sua ascesa inarrestabile. Restituisce pan per focaccia alla Roma dopo lo 0-2 dell’andata, sale a -7 dal 4° posto e consolida il proprio piazzamento in zona Europa League. Quinta vittoria di fila tra campionato e coppa, 11° risultato utile, 464′ senza subire reti: numeri che testimoniano il gran lavoro di Gattuso che ha rigenerato la squadra rossonera, ricreando un gruppo e restituendogli le giuste motivazioni. Quelle motivazioni che probabilmente, mancano, invece, al momento alla Roma che continua la sua pericolosa involuzione. La squadra giallorossa è in totale confusione. E’ lenta, prevedibile e senza idee. E, come se non bastasse, ha talmente tanti giocatori fuori forma da far pensare che sia difficile una pronta inversione di rotta.

DI FRANCESCO RINUNCIA A FLORENZI, DE ROSSI E DZEKO – Di Francesco, come promesso in settimana, ha preso decisioni drastiche: fuori Florenzi, De Rossi e Dzeko, ritorno al 4-3-3 con l’innesto di Peres a destra, Pellegrini in mediana e Schick al centro dell’attacco. Gattuso ha replicato cambiando una sola pedina nell’undici che domenica scorsa aveva piegato la Samp: dentro Kessié, al rientro dopo la squalifica, a spese di Montolivo, rispedito in panchina.

PRIMO TEMPO BLOCCATO – La Roma è partita determinata e ha subito sporcato i guantoni a Donnarumma con due conclusioni da lontano, per la verità non pericolose, di Under e Perotti. Ma la veemenza dei giallorossi è durata appena 10′: col passare dei minuti la manovra degli uomini di Di Francesco si è fatta sempre più lenta e prevedibile e per il Milan, attento a non concedere spazi, è stato un gioco da ragazzi mantenere i rivali lontani dalla propria porta. I rossoneri, piuttosto, sono mancati in ripartenza, anche per merito di Fazio e Manolas, impeccabili nelle chiusure preventive. In una sola circostanza sono riusciti a mandare un giocatore verso la porta, in pieno recupero di primo tempo, ma Calhanoglu, nell’occasione, si è fatto chiudere in scivolata da Peres al momento di tirare verso Alisson.

CUTRONE SBLOCCA IL RISULTATO – Dopo aver gestito per 45′, il Milan al primo affondo ha cinicamente colpito in avvio di ripresa (48′): Suso dalla trequarti ha messo dentro un pallone filtrante per Cutrone che è sfilato dietro a Manolas e ha anticipato con un tocco d’interno destro Alisson. La Roma ha avuto un immediato sussulto, sfiorando il palo con un tiro di Perotti dal limite ma poi si è totalmente spenta. Il Milan lo ha capito e per tre volte è andata vicino al raddoppio in ripartenza con Kessié e Calhanoglu (2).

ENTRA KALINIC, CALABRIA RADDOPPIA – Di Francesco ha provato a scuotere i suoi varando il 4-4-2 con l’inserimento di Dzeko ma, paradossalmente, la mossa giusta l’ha fatta Gattuso mettendo Kalinic al posto di Cutrone. Il croato ha sfruttato alla grande gli spazi a disposizione, ha allungato ulteriormente una Roma disordinata e, dopo essersi visto negare il raddoppio da un prodigioso Alisson, ha regalato a Calabria l’assist per il colpo del ko. Gara in pratica, finita qui anche se c’è stato ancora il tempo per vedere un sinistro di poco a lato di Defrel, subentrato all’infortunato Under, e un altro subentrato, Borini, spedire alle stelle l’assist al bacio per lo 0-3 del rivitalizzato Calhanoglu. Poco importa, il Milan sorride lo stesso: adesso il sogno è ripetersi all’Olimpico anche mercoledì sera contro la Lazio. Per andare in finale di Coppa Italia servirà segnare almeno un gol.

ROMA-MILAN 0-2 (0-2)

Roma (4-2-3-1): Alisson, Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini (35′ st Gerson), Strootman, Under (28′ st Defrel), Nainggolan (19′ st Dzeko), Perotti, Schick. (28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 13 Capradossi, 24 Florenzi, 33 J. Silva 16 De Rossi, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma, Calabria, Bonucci, A. Romagnoli, R. Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura (45′ st Montolivo), Suso (37′ st Borini), Cutrone (22′ st Kalinic), Calhanoglu. (90 A. Donnarumma, 75 Guarnone, 15 G. Gomez, 17 C. Zapata, 20 Abate, 22 Musacchio, 73 Locatelli, 9 A. Silva). All.: Gattuso.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 6.

Reti: nel st 3′ Cutrone, 29′ Calabria.

Angoli: 8-2 per la Roma.

Recupero: 1′ e 4′.

Note: spettatori paganti 42.537, per un incasso di 1.435.463,00.