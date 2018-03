Roma, maltempo, la piena minacciosa del Tevere: l'auto rimasta sulla banchina è sommersa

L’allarme ancora non è scattato ma l’allerta sul livello dell’acqua del Tevere è già alta. A dare la cifra di ciò che sta accadendo nelle ultime ore sul fiume della Capitale sono anche le immagini registrate nel video in cui una macchina finita sulla banchina sotto il ponte Regina Margherita – agganciata e messa in sicurezza lo scorso 3 marzo – viene sommersa dalla potenza dell’acqua e dalla corrente.

Maltempo, la piena minacciosa del Tevere: l’auto rimasta sulla banchina è sommersa

La proprietaria, rintracciata al momento della segnalazione dovrà attendere che i livelli dell’acqua tornino alla normalità per agganciare il veicolo e riportarlo in superficie.

Come hanno infatti spiegato i pompieri e i carabinieri che erano intervenuti sulla banchina:” non ci sono le condizioni di sicurezza per procedere con la rimozione. Il veicolo è stato messo in sicurezza con dei cavi, non ci sono pericoli”. Non resta che attendere dunque. Anche se con l’ultima ondata di maltempo il fiume si è ingrossato ancora. Lunedì ha toccato quota 7,8 metri. Che sono diventati 8 all’alba di oggi e circa 9,2 nella serata di oggi.