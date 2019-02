È durato solo una decina di minuti, ieri sera, il debutto romano all’Eliseo de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij della compagnia Mauri-Sturno, perché nel corso della seconda scena Glauco Mauri, nella parte del padre Fedor Karamazov in dialogo coi figli Aleksej e Ivan, ha interrotto una sua battuta e ha chiesto la chiusura del sipario.Quando lo spettacolo è ripreso, Mauri, pur apparentemente in ottima forma, ha di nuovo domandato che il telo rosso si richiudesse. Poco più tardi Sturno e il regista Tarasco hanno con rammarico comunicato agli spettatori che Mauri era stato colto da un malore.

Per cautela era opportuno interrompere e annullare la recita. L’attore, che poco prima dell’inizio aveva confessato a Sturno di non ricordare bene il copione, e che comunque ha interpretato tutta una serie di battute d’apertura con una presenza fisica quasi smagliante, ha avuto nelle due interruzioni una totale lucidità di toni e di coscienza, ma viene riferito dal medico del teatro che la sua pressione, al momento dello stop, in posa seduta su un divano di scena a cortine chiuse, era giunta a valori molto alti, valori che poi sono andati fortunatamente calando.

È stata subito chiamata un’ambulanza che ha portato Mauri all’Umberto I, seguito da Sturno che ha detto di avere in progetto, se l’allarme rientrerà, di riaccompagnare Mauri a casa, nel quartiere Monti, dove Sturno abita con la famiglia nello stesso palazzo dell’attore 88enne. Contando di riprendere prima possibile le repliche dello spettacolo. Lo stesso Mauri, fiaccato ma assolutamente presente a sé stesso, dopo il fermo della rappresentazione ha chiesto più volte quando si poteva riprendere la recita.