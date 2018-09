Roma, lavori notturni sul Gra

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Partono oggi i lavori sul Grande Raccordo Anulare. Nella fascia oraria notturna, compresa tra le 21.30 e le 6, saranno attive alcune limitazioni che interesseranno entrambe le carreggiate. Nel dettaglio, riferisce Anas, saranno presenti restringimenti nei seguenti tratti. In carreggiata esterna, dal km 61,300 al km 65,600 rimarranno chiuse la corsia centrale e di emergenza con deviazione su corsia di marcia lenta. In carreggiata interna, dal km 58,300 al km 59,500, rimarranno chiuse la corsia centrale e la corsia di emergenza. Rimarrà chiusa inoltre la complanare interna per l’Autostrada A91 ‘Roma – Aeroporto di Fiumicino’ fino allo svincolo Parco dei Medici. In alternativa il traffico potrà usufruire dell’uscita 1 sulla statale Aurelia per immettersi sulla complanare della carreggiata esterna in direzione delle uscite per Aeroporto/Fiumicino/Napoli/Pontina. E ancora, in carreggiata interna, dal km 56,800 al km 58,700, rimarranno chiuse la corsia centrale, la corsia destra e quella di emergenza, con contestuale chiusura della rampa al km di collegamento tra la SP8 Via del Mare e il GRA. Il percorso alternativo è costituito dall’uscita 26 verso Roma Centro/Eur per poi procedere lungo le destinazione indicate. La conclusione dei lavori è prevista entro venerdì 7 settembre.