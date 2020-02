– Dentro Trigoria non si parla d’altro: la crisi di risultati, dopo la sconfitta contro il Bologna che ha seguito il tracollo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, impone di trovare una soluzione. Mentre la dirigenza e il tecnico Fonseca analizzano tutti gli elementi a disposizione, dalla condizione fisica alla giovane età di molti protagonisti, la squadra ha deciso di provare a prendere in mano la situazione.

Martedì, al termine dell’allenamento mattutino, i calciatori hanno informato il tecnico Fonseca che non avrebbero pranzato a Trigoria: i leader del gruppo hanno “convocato” il resto della squadra, infortunati compresi, per un pranzo fuori. L’occasione giusta per fare gruppo e soprattutto discutere faccia a faccia, senza filtri e in un contesto conviviale, dei problemi dietro le ultime prestazioni. Un pranzo top secret, di cui non hanno informato nessuno: vietate storie sui social e foto da far circolare. perché il pranzo non doveva essere uno spot ma un momento di riflessione utile a trovare soluzioni concrete per uscire dal momento nero. Un segnale della volontà di emergere dopo prestazioni decisamente non all’altezza del livello tecnico della Roma. Soprattutto a pochi giorni dallo scontro diretto di sabato a Bergamo contro l’Atalanta: perdendo la Roma scivolerebbe a 6 punti dal 4° posto che vale la Champions League. L’obiettivo stagionale di una squadra che non ha alcuna intenzione di fallire nuovamente, dopo il flop della stagione passata.