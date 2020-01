Roma-Juventus 1-2, Demiral e Ronaldo regalano ai bianconeri il titolo d'inverno. Grave infortunio a Zaniolo

ROMA – La Juve è campione d’inverno. Passa (1-2) a Roma con qualche brivido di troppo, dopo aver a lungo controllato il match, e si riprende la vetta solitaria della classifica, approfittando del mezzo passo falso dell’Inter. Una vittoria ottenuta col piglio della grande squadra, grazie a una straordinaria partenza. Poi i bianconeri hanno provato a gestire e hanno rischiato nel finale, anche per non aver sfruttato l’occasione di infliggere il colpo del ko ai rivali. La Roma incassa la seconda sconfitta interna di fila e si lecca le ferite. Non solo per essersi fatta raggiungere al 4° posto dall’Atalanta ma anche per aver perso per un serio infortunio Zaniolo (Europeo a fortissimo rischio) e per aver incassato due gialli pesanti che le costeranno anche l’assenza di Florenzi e Kolarov a Marassi contro il Genoa.

Demiral-Ronaldo, micidiale partenza della Juve

Entrambi i tecnici sono andati sul sicuro confermando la squadra della settimana scorsa. Sarri ha dato fiducia al nuovo modulo (4-3-1-2) con Ramsey preferito a Higuain, Fonseca, privo anche di Mkhitaryan, ha deciso di non varare la difesa a tre schierando ancora Florenzi terzino nella linea a quattro. La Juve è partita fortissimo e in soli 10′, di fatto, ha ipotecato i 3 punti. E’ passata già al 3′ con Demiral che, su una punizione-cross dalla trequarti sinistra di Dybala, ha anticipato di stinco Kolarov e ha insaccato da pochi passi. A raddoppiare ha pensato, 7′ dopo, Ronaldo che ha trasformato un rigore ineccepibile conquistato con astuzia da Dybala che ha rubato palla al limite a un ingenuo Veretout e si è visto stendere da dietro.

Gravi infortuni a Demiral e Zaniolo

La Roma ha reagito rabbiosamente ma non è stata lucida: Mancini di testa, su una punizione-cross di Pellegrini, si è visto alzare in angolo la conclusione ravvicinata da Szczesny, non è andata meglio a Pellegrini che, su una corta respinta del portiere dopo un cross di Florenzi, ha calciato di sinistro in scivolata a botta sicura ma ha trovato la provvidenziale opposizione col corpo di Rabiot. Un’occasione nata con la Juve in 10 per l’infortunio occorso poco prima a Demiral, ricaduto male sul ginocchio sinistro. Il turco è stato costretto uscire lasciando il campo a de Ligt che è entrato determinato e si è francobollato a Dzeko. La Roma ha provato ad affidarsi alle accelerazioni di Zaniolo ma anche il giovane talento giallorosso è rimasto vittima di un grave infortunio (rottura del crociato anteriore del ginocchio destro) al termine di una percussione al 33′. Fonseca si è affidato a Under ma la Roma, al di là di una punizione di poco alta di Kolarov, non è riuscita più a creare pericoli prima della fine del tempo, rischiando, anzi, anche lo 0-3 in contropiede su un diagonale di Ronaldo.

Il momento dell’infortunio di Zaniolo

Palo di Dzeko, Perotti su rigore rialza la Roma

Nella ripresa la Juve si è limitata controllare una Roma volenterosa quanto fumosa che, però, al 65′ si è improvvisamente accesa dopo un palo colpito con un destro al volo da Dzeko: il bosniaco subito dopo una fornito un bel assist a Under che ha calciato addosso a Sandro che poi ha allontanato il pallone con un braccio. Guida, coadiuvato bene dal Var, è andato a rivedere l’espisodio e ha concesso l’inevitabile rigore ai giallorossi che Perotti ha trasformato con la consueta freddezza.

La Juve manca il tris e rischia nel finale

Sarri ha deciso di passare al 4-3-3 togliendo Dybala e Ramsey, inserendo Higuain e Danilo e alzando Cuadrado e la Juve ha ripreso forza. Il problema è che le è mancata la lucidità per dare il colpo definitivo del ko agli avversari: Ronaldo di testa ha sfiorato il palo poi ha tardato di un attimo un passaggio a Higuain che ha segnato in diagonale ma con mezzo piede in fuorigioco. La Roma, tenuta in vita, ci ha creduto fino in fondo e, nel finale, anche grazie al ritorno in campo di Cristante, è andata vicina per due volte al pari: prima con un colpo di testa ravvicinato di Kolarov (tra le braccia di Szczesny) e poi con Pellegrini che ha calciato incredibilmente alto un sinistro da favorevole posizione. La Juve ringrazia a si gode il platonico titolo di mezza stagione. La strada verso lo scudetto, però, resta ancora molto lunga.

ROMA-JUVENTUS 1-2 (0-2)

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout (21′ st Cristante), Zaniolo (35′ pt Cengiz Under), Pellegrini, Perotti (37′ st Kalinic), Dzeko. (63 Fuzato, 83 Mirante, 5 Juan Jesùs, 15 Cetin, 33 Bruno Peres, 37 Spinazzola). All.: Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Demiral (19′ pt de Ligt), Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey (24′ st Danilo), Dybala (24′ st Higuain), Cristiano Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 11 Douglas Costa, 20 Pjaca, 23 Emre Can, 24 Rugani, 33 Bernardeschi). All.: Sarri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6,5.

Reti: nel pt 3′ Demiral, 10′ Cristiano Ronaldo (rigore); nel st 23′ Perotti (rigore).

Angoli: 13-2 per la Roma.

Recupero: 4′ e 5′.

Ammoniti: Veretout, Pjanic, Kolarov, Mancini, Rabiot, Cuadrado, Cristante, Kalinic, Florenzi per gioco scorretto, de Ligt per proteste.

Spettatori: 60.513 per un incasso di 3.515.444,00 euro.





