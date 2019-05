E’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Cesareo, con l’accusa di lesioni personali colpose e fuga a seguito di incidente stradale, il pirata che ieri mattina aveva investito con la sua auto, dandosi poi alla fuga, un ragazzo di 14 anni, che era a bordo di uno scooter in via Filippo Corridoni, a San Cesareo, in provincia di Roma. La vittima era stata trasportata all’ospedale di Palestrina, ma a causa delle diverse fratture, il 14enne è stato poi trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il pirata è un operaio 28enne di Palestrina che era alla guida di una Mercedes classe A.

