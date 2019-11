ROMA – Nicolò Zaniolo è ormai uno dei giocatori simbolo della nuova Roma di Fonseca e forse anche per questo motivo che ultimamente è sempre più preso di mira delle tifoserie avversarie. L’ultimo episodio a Parma dove la formazione capitolina è uscita sconfitta per 2-0. Al centro dei cori della Curva Nord emiliana ci è finita la mamma del centrocampista giallorosso, Francesca Costa, già in passato protagonista di offese gratuite da parte degli ultras (“La mamma di Zaniolo è una pu…”. Parma-Roma: fotocronaca Nicolò Zaniolo è ormai uno dei giocatori simbolo della nuova Roma di Fonseca e forse anche per questo motivo che ultimamente è sempre più preso di mira delle tifoserie avversarie. L’ultimo episodio a Parma dove la formazione capitolina è uscita sconfitta per 2-0. Al centro dei cori della Curva Nord emiliana ci è finita la mamma del centrocampista giallorosso, Francesca Costa, già in passato protagonista di offese gratuite da parte degli ultras (“La mamma di Zaniolo è una pu…”.

Il post e lo sfogo della mamma di Zaniolo – La mamma di Zaniolo, che era presente al Tardini, non ha gradito e come lei molti altri tifosi, tanto che sui social c’è stata una sorta di campagna solidale nei suoi confronti. La stessa Costa ha quotato uno dei tanti post: “Però poi il problema sono le squalifiche quando si canta ‘Napoletano di me…’, ‘Balotelli nero’, ‘Catanzarese zingaro!’ La mamma di Zaniolo e tutte le mamme hanno meno dignità rispetto ai napoletani, ai Catanzaresi e Balotelli”. Francesca Costa ha poi commentato: “La penso esattamente come te”.