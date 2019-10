Petrachi, direttore sportivo della Roma, rischia una squalifica. La Procura federale ha aperto un

Petrachi al lavoro per la Roma prima di lasciare il Toro

procedimento nei suoi confronti per aver iniziato a lavorare per il club giallorosso quando era ancora sotto contratto con il Torino (il rapporto con il club granata si è ufficialmente interrotto il 25 giugno). Ad originare la segnalazione del caso alla Procura diretta da Giuseppe Pecoraro è stata proprio una dichiarazione dello stesso dirigente salentino durante la presentazione di Mkhitaryan dello scorso 10 settembre, in diretta televisiva a Trigoria. Parlando delle trattative per Dzeko,ha infatti detto testualmente: "Quando la prima volta a maggio ho incontrato l'Inter ho posto il mio prezzo".

C’è da dire, inoltre, che, le telecamere avevano già ripreso il dirigente la sera del 4 giugno al ritorno a Fiumicino da un viaggio di mercato a Madrid, dove – insieme all’amministratore delegato giallorosso Fienga – aveva incontrato il tecnico Fonseca e il suo entourage. Il suo legame professionale con il Torino è terminato il 25 giugno, grazie all’ok del presidente Urbano Cairo a liberarlo (aveva ancora un anno di contratto), ricevendo in cambio dalla Roma i giovani Freddi Greco e Bucri a un prezzo praticamente simbolico.

Rischio squalifica fino a un anno, ma possibile patteggiamento

L’indagine potrebbe portare alla squalifica del direttore sportivo, qualora venisse accertato il tutto: si parla di qualche mese o addirittura fino a un anno di stop e durante tale periodo Petrachi non potrebbe dunque operare per conto della società di Pallotta sul mercato, incontrando operatori e dirigenti di altri club, né essere ammesso durante le partite nelle zone “chiuse” degli stadi, come gli spogliatoi. Ma il codice prevede, alla conclusione delle indagini, oltre a quella di difendersi, la possibilità di patteggiare sia prima che dopo l’eventuale deferimento, con l’ipotesi di commutare la sanzione in un’ammenda o ridurla di un terzo.